Український півзахисник Євген Чеберко дебютував у Лізі Європи за ЛАСК у матчі проти Лудогорця. Українець не лише допоміг партнерам по команді зробити камбек, а й потрапив у команду тижня турніру.

Дебют для Євгена Чеберка у складі австрійського клубу можна назвати майже ідеальним. Його ЛАСК здобув перемогу у заключному матчі групового раунду Ліги Європи, пише 24 канал.

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Чеберко – у команді тижня

Захисник провів на полі весь поєдинок. Цей поєдинок став також першим для гравця збірної України, у якому він провів у складі всі 90 хвилин. Помилка під час забитого гола від болгар не завадила йому потрапити у команду 6-го туру турніру.

ЛАСК завдяки хорошому другому тайму переміг Лудорець 1:3. Після успіху у зустрічі австрійці з 10 очками посіли третю сходинку у групі. Такий показник не дозволив їм вийти у плей-офф Ліги Європи. Для команди українця єврокубковий сезон завершено.