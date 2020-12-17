Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) виграло справу проти Російського антидопінгового агентства (РУСАДА) у Спортивному арбітражному суді (CAS). Росію покарали за махінації з допінгом.

Вітольд Банька, президент WADA, прокоментував рішення CAS відсторонити Росію від всіх змагань на два роки. Про це інформує сайт WADA.

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Банька заявив, що у WADA раді виграти справу. За його словами, рішення CAS підтвердило висновки WADA про те, що російська влада "незаконно маніпулювали даними Московської лабораторії, намагаючись приховати державну систему допінгу".

Перед лицем постійного опору і заперечення з боку Росії, ми чітко довели свою правоту відповідно до належних процедур,

– сказав Банька.

Він додав, що постанова важлива для чистого спорту та спортсменів у всьому світі. Водночас у WADA розчаровані, що Росії скоротили покарання з 4 років до двох.

Ми, однак, розчаровані тим, що комісія CAS не схвалила всі без винятку покарання, такі як відсторонення на чотири роки. Ми вважаємо, що вони були пропорційними і розумними, але в підсумку WADA є не суддею, а прокурором, і ми повинні поважати рішення CAS,

– заявив президент.

Банька переконаний, що рішення CAS дало сигнал, що шахрайство на державному рівні є неприпустимим.

"Кричуща маніпуляція даними з боку російської влади була останньою в довгому списку правопорушень і привела сьогодні до серйозних наслідків. Російській владі були надані всі можливості навести порядок у своєму домі і знову приєднатися до світової антидопінгової спільноти на благо своїх спортсменів і цілісності спорту, але замість цього вони вважали за краще продовжити свій шлях обману і заперечення", – резюмував Банька.

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