Спортивный арбитражный суд (CAS) частично оставил в силе решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от крупных соревнований на 2 года. Решение коснется и чемпионата мира 2022 года по футболу в Катаре.

Как сообщает российский сайт "Чемпионат", решение CAS оставить наказание WADA в силе повлияет на ЧМ-2022, если сборная России пройдет квалификацию.

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Согласно решению CAS, россияне не смогут выступать под национальным флагом до 2022 года. Однако в отборе к ЧМ-2022 и Евро-2020 россияне все же смогут играть под своим флагом, ведь матчи будут проходить под эгидой УЕФА.

В то же время если Россия выйдет на чемпионат мира в Катаре, то там будет вынуждена выступать под нейтральным флагом и без гимна. Об этом заявил спортивный юрист Артем Пятачок.

Если сборная России по футболу пройдет отбор на ЧМ-2022 в Катаре, то под своим флагом играть вряд ли получится. Чемпионата Европы по футболу это не касается. Там мы будем играть под своим флагом,

– сказал юрист.



Большие турниры, где не будет российского флага / Инфографика 24 канала

Ко вниманию. В отборе на чемпионат мира Россия сыграет в группе H. Соперниками россиян станут: Хорватия, Словакия, Словения, Кипр, Мальта.