Сборная России не сможет выступать на ЧМ-2022 под свои флагом
Спортивный арбитражный суд (CAS) частично оставил в силе решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от крупных соревнований на 2 года. Решение коснется и чемпионата мира 2022 года по футболу в Катаре.
Как сообщает российский сайт "Чемпионат", решение CAS оставить наказание WADA в силе повлияет на ЧМ-2022, если сборная России пройдет квалификацию.
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Согласно решению CAS, россияне не смогут выступать под национальным флагом до 2022 года. Однако в отборе к ЧМ-2022 и Евро-2020 россияне все же смогут играть под своим флагом, ведь матчи будут проходить под эгидой УЕФА.
В то же время если Россия выйдет на чемпионат мира в Катаре, то там будет вынуждена выступать под нейтральным флагом и без гимна. Об этом заявил спортивный юрист Артем Пятачок.
Если сборная России по футболу пройдет отбор на ЧМ-2022 в Катаре, то под своим флагом играть вряд ли получится. Чемпионата Европы по футболу это не касается. Там мы будем играть под своим флагом,
– сказал юрист.
Большие турниры, где не будет российского флага / Инфографика 24 канала
Что известно о решении CAS?
В декабре 2019 года WADA на 4 года лишила Россию права участвовать в международных соревнованиях. Независимые эксперты установили, что в базу Московской антидопинговой лаборатории вносились изменения с целью скрыть положительные допинг-пробы российских спортсменов. Россия подала апелляцию в CAS, где 17 декабря 2020 года решили отстранить россиян на два года, сократив дисквалификацию.
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