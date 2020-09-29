29 сентября день рождения отмечает легенда футбола, тренер сборной Украины Андрей Шевченко. С 44-летием его поздравил и УЕФА.

Видео лучших голов Шевченко в еврокубках УЕФА опубликовал в фейсбуке.

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Невероятная статистика Шевченко

За свою карьеру форвард выступал в "Динамо" Киев, "Милане" и "Челси". В составе "Динамо" Андрей выигрывал пять чемпионатов, три Кубка и один Суперкубок Украины, а также доходил до полуфинала Лиги чемпионов. В дальнейшем главный турнир Европы стал "своим" для Шевченко.

В Лиге чемпионов украинец отличился 59 голами в 116 играх, что делает его седьмым лучшим бомбардиром в истории турнира. В 2003 году игрок выиграл свой первый и единственный "Ушастый" трофей вместе с "Миланом", одолев в финале в серии пенальти "Ювентус". Именно украинец тогда поставил точку, забив решающий 11-метровый в ворота Буффона.

Это позволило ему через год выиграть Золотой мяч и стать единственным таким нашим соотечественником в эпоху независимости. Кроме того, в 2005-м и 2008 годах Андрей доходил до финала турнира вместе с "Миланом" и "Челси" соответственно, однако в обоих случаях его команда проигрывала в серии пенальти (сначала "Ливерпулю", а затем – "Манчестер Юнайтед").