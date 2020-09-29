29 вересня день народження відзначає легенда футболу, тренер збірної України Андрій Шевченко. Із 44-річчям його привітала й УЄФА.

Відео найкращих голів Шевченка в єврокубках УЄФА опублікувала у фейсбуці.

Дивіться також Андрію Шевченку – 44: найбільші досягнення легенди українського футболу

Неймовірна статистика Шевченка

За свою кар'єру форвард виступав у "Динамо" Київ, "Мілані" і "Челсі". У складі "Динамо" Андрій вигравав п'ять чемпіонатів, три Кубка і один Суперкубок України, а також доходив до півфіналу Ліги чемпіонів. Надалі головний турнір Європи став "своїм" для Шевченка.

У Лізі чемпіонів українець відзначився аж 59 голами у 116 іграх, що робить його сьомим найкращим бомбардиром в історії турніру. У 2003 році гравець виграв свій перший і єдиний "Вухатий" трофей разом з "Міланом", здолавши у фіналі в серії пенальті "Ювентус". Саме українець тоді поставив крапку, забивши вирішальний 11-метровий у ворота Буффона.

Це дозволило йому через рік виграти Золотий м'яч і стати єдиним таким нашим співвітчизником в епоху незалежності. Крім того, в 2005-му і 2008 роках Андрій доходив до фіналу турніру разом з "Міланом" і "Челсі" відповідно, проте в обох випадках його команда програвала в серії пенальті (спочатку "Ліверпулю", а потім – "Манчестер Юнайтед").