В субботу, 14 января, Александр Петраков официально возглавил сборную Армении. Украинский тренер поведет главную команду "Горцев" по отбору на Евро-2024.

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Бывший голкипер Шахтера и молодежной сборной Украины Евгений Гриценко сейчас выступает за армянский клуб Ван. Он прекрасно знает возможности игроков сборной Армении.

Петраков умеет давать результат

По мнению Гриценко, армянские футболисты похожи на украинских. Среди сборников есть игроки с потенциалом, поэтому Петраков может добиться результата на новом месте работы.

В целом сборная Армении отдаленно похожа на украинскую, но гораздо слабее, чему свидетельство – две наши уверенные победы в Лиге наций (3:0 и 5:0). Я видел армян только в этих матчах. Но у них тоже есть игроки, которые могут давать результат. А с тренером, привыкшим давать результат, этот симбиоз может выстрелить. Будет очень интересно следить за работой Петракова в Армении,

– сказал Гриценко.

Напомним, что 1 января у Александра Петракова истек контракт с УАФ. Чиновники решили не продолжать сотрудничество с тренером, не сумевшим вывести сборную Украины на ЧМ-2022.