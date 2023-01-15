У суботу, 14 січня, Олександр Петраков офіційно очолив збірну Вірменії. Український тренер поведе головну команду "Горців" у відборі на Євро-2024.

Читайте також "Має бути вірменин": російський тренер розкритикував призначення Петракова у збірній Вірменії

Колишній голкіпер Шахтаря та молодіжної збірної України Євген Гриценко зараз виступає за вірменський клуб Ван. Тож він чудово знає можливості гравців збірної Вірменії.

Петраков вміє давати результат

На думку Гриценка, вірменські футболісти схожі на українських. Серед збірників є гравці з потенціалом, тому Петраков може досягти результату на новому місці роботи.

В цілому збірна Вірменії віддалено схожа на українську, але набагато слабша, чому свідчення ‒ дві наші впевнені перемоги у Лізі націй (3:0 та 5:0). Я бачив вірменів тільки у цих матчах. Але у них також є гравці, які можуть давати результат. А з тренером, який звик давати результат, цей симбіоз може вистрілити. Буде дуже цікаво слідкувати за роботою Петракова у Вірменії,

– сказав Гриценко.

Нагадаємо, що 1 січня у Олександра Петракова закінчився контракт з УАФ. Чиновники вирішили не продовжувати співпрацю з тренером, який не зумів вивести збірну України на ЧС-2022.