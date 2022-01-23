Бывший украинский чемпион WBC проведет первый бой за почти 2 года

Экс-чемпион мира по версии WBC Виктор Постол вернется в ринг после длительного перерыва. Украинец проведет бой в США.

Постол встретится с нокаутером

Постол проведет бой против американца Гэри Антуана Расселла. Украинский боксер вернется в ринг 26-го февраля.

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Поединок состоится в андеркарде встречи Криса Кольберта и Роджера Гутьерреса на телеканале Showtime. Об этом официально объявили в эфире телеканала.

Между боксерами разница в возрасте 13 лет: Постолу – 38, когда Расселлу – 25. Пока Антуан Расселл непобедим на профессиональном ринге. Американец провел 14 боев и все выиграл нокаутом.

Возвращение Постола