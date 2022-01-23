Очередная победа для украинца
Захожий одержал очередную победу на профессиональном ринге и защитил свой пояс. Поединок завершился победой украинца в третьем раунде.
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Украинский боксер выиграл техническим нокаутом. Рефери остановил бой после того, как его оппонент упал на спину.
Благодаря этой победе Захожий защитил пояс WBC Francophone.
Видео мощного удара украинца
Александр Захожий: что известно о боксере
- 28-летний украинский боксер остается непобедим на профессиональном ринге. В активе Александра 16 побед в 16 поединках.
- В 2017-м он подписал свой первый профессиональный контракт с немецкой компанией Facher Sport Management. сейчас боксер живет и тренируется в Карлсруэ.
- В 2021 году Захожий провел один бой. В апреле украинец нокаутировал поляка Сергея Вервейко и выиграл титул WBC Francophone.