Бывший соперник Усика дал совет Джошуа перед реваншем с украинцем

Летом 2022 года Энтони Джошуа должен провести реванш против Александра Усика. Бывший соперник украинца раскрыл секрет победы над Усиком, хотя сам уступил боксеру из Украины.

Белью: Боксером, которому есть что доказывать

Тони Белью дал совет Энтони Джошуа в преддверии второго боя против чемпиона мира по Украине. 39-летний британский боксер уверен, что у Джошуа есть все шансы взять реванш в Усике.

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Энтони нужно показать тот бокс, который он показывал в бою против другого украинца Владимира Кличко. Именно Джошуа отправил своего соперника на пенсию.

Если Джошуа хочет быть успешным в реванше с Усиком, он должен найти себя и быть тем боксером, которым он был в бою против Кличко. Боксером, которому есть что доказывать. Если Энтони подготовится, если он будет голоден, то шансы у него есть. Хотя такого давления он еще не чувствовал,

– сказал Белье.

Напомним, что в 2018 году Усик одержал победу над Белью, нокаутировав британца в восьмом раунде.

Реванш Усик – Джошуа: что известно