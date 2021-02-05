Украинский полузащитник Дмитрий Клец покинул азербайджанскую Кешлю. Футболист расторг контракт.

Предварительно Дмитрий Клец подписал контракт на год с Кешлей. Но в его соглашении был пункт, в котором было прописано, что если одна из сторон имеет весомые претензии к другой, то сделка автоматически аннулируется.

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Неожиданное решение

Таким пунктом неожиданно воспользовался бывший полузащитник Карпат после осенней части сезона. Дмитрий решил прекратить сотрудничество и вернуться во Львов. Сейчас игрок находится в поисках новой команды.

Что известно о Клеце в Кешле? 24-летний футболист лишь в августе 2020 года пополнил состав клуба из Баку. Всего провел за команду 14 матчей, в которых однажды забил гол и отметился ассистом. 24-летний футболист лишь в августе 2020 года пополнил состав клуба из Баку. Всего провел за команду 14 матчей, в которых однажды забил гол и отметился ассистом. Дебютный и единственный результативный выстрел Дмитрия был в матче против Зиры.

После первой части сезона Кешля идет 7-й среди восьми команд. За 14 поединков клуб заработал лишь 13 очков.

Карьера Клеца в Карпатах: кратко