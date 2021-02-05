Бывший капитан Карпат неожиданно вернулся во Львов
Украинский полузащитник Дмитрий Клец покинул азербайджанскую Кешлю. Футболист расторг контракт.
Источник:Meta-ratings
Предварительно Дмитрий Клец подписал контракт на год с Кешлей. Но в его соглашении был пункт, в котором было прописано, что если одна из сторон имеет весомые претензии к другой, то сделка автоматически аннулируется.
Читайте также: Это был неправильный выбор: Швед назвал трансфер из Карпат в Селтик ошибкой
Неожиданное решение
Таким пунктом неожиданно воспользовался бывший полузащитник Карпат после осенней части сезона. Дмитрий решил прекратить сотрудничество и вернуться во Львов. Сейчас игрок находится в поисках новой команды.
Что известно о Клеце в Кешле?24-летний футболист лишь в августе 2020 года пополнил состав клуба из Баку. Всего провел за команду 14 матчей, в которых однажды забил гол и отметился ассистом. Дебютный и единственный результативный выстрел Дмитрия был в матче против Зиры.
После первой части сезона Кешля идет 7-й среди восьми команд. За 14 поединков клуб заработал лишь 13 очков.
Карьера Клеца в Карпатах: кратко
- Клец – воспитанник Карпат. Дмитрий прошел все структуры клуб U-19 и U-21.
- За главную команду львовян выступает с 2015 года. Уже в следующем сезоне он стал стабильным игроком основы.
- В сезоне 2019/2020 Клец провел за "львов" 23 матча во всех турнирах, результативными действиями не отмечался.
Поделиться новостью