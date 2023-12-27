На этот раз Александру досталось после матча 18 тура АПЛ-2023/2024, в котором Арсенал гостил на поле Ливерпуля. Поединок закончился мировой 1:1, хотя именно команда Зинченко первой открыла счет во встрече. Уже на 4-й минуте это сделал Габриэл.

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Зинченко назвали проблемой Арсенала

Однако еще в первом тайме украинец не смог противостоять безудержному Салаху, сравнившему цифры на табло. После поединка игру Зинченко прокомментировал бывший футболист сборной Англии Майкл Грэй. Эксигровец дипломатично, но вместе с тем жестко проехался по игре украинца, которая, по его мнению, может стоить Арсеналу чемпионства в АПЛ.

Буду честен с вами, ведь я видел Зинченко не только в этой игре, а это была важная игра. Я думаю, что он может стоить Арсеналу победы в Премьер-лиге. Вот как это серьезная проблема. Я не критикую его, говоря, что он ужасающий игрок, потому что это не так. Он играл за МанСити, он уже делал это раньше. Он, конечно, сделал это в Арсенале, и иногда его трудно критиковать, когда думаешь о том, почему ему и его семье пришлось пройти за последние полтора года. Но если судить по футболу и тому, что я видел, я думаю, что он – проблема для Арсенала,

– заявил Грей.

По мнению бывшего футболиста "трех львов", причиной такой нестабильной игры украинца является плохая коммуникация с центрбеками, которую он заметил с трибун.

Также Грей добавил, что Зинченко сложно играть в эпизодах один на один, ведь украинцу не хватает скорости. Майкл вспомнил момент с Салахом.

"Когда Салах сместился назад под левую ногу, а я думаю все знали, что он это сделает, потому что это его любимая нога, вы не должны выставлять ногу. Если ты выставляешь правую ногу, чтобы попытаться отобрать мяч у Салаха, это говорит о том, что ты не хочешь защищаться», – сказал бывший футболист Англии.

Отметим, что 26 декабря Ливерпуль уже провел свой матч 19-го тура АПЛ. "Мерсисайдцы" без проблем переиграли на выезде Бернли 0:2. После этой победы подопечные Клоппа лидируют в турнирной таблице, опережая Арсенал на 2 балла.

Обратите внимание! Свой следующий поединок Арсенал проведет 28 декабря, когда примет дома Вест Хэм. Старт матча в 22:15 по киевскому времени. Победа в этом поединке вернет "канонирам" лидерство в АПЛ.

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