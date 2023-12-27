На этот раз Александру досталось после матча 18 тура АПЛ-2023/2024, в котором Арсенал гостил на поле Ливерпуля. Поединок закончился мировой 1:1, хотя именно команда Зинченко первой открыла счет во встрече. Уже на 4-й минуте это сделал Габриэл.
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Зинченко назвали проблемой Арсенала
Однако еще в первом тайме украинец не смог противостоять безудержному Салаху, сравнившему цифры на табло. После поединка игру Зинченко прокомментировал бывший футболист сборной Англии Майкл Грэй. Эксигровец дипломатично, но вместе с тем жестко проехался по игре украинца, которая, по его мнению, может стоить Арсеналу чемпионства в АПЛ.
Буду честен с вами, ведь я видел Зинченко не только в этой игре, а это была важная игра. Я думаю, что он может стоить Арсеналу победы в Премьер-лиге. Вот как это серьезная проблема. Я не критикую его, говоря, что он ужасающий игрок, потому что это не так. Он играл за МанСити, он уже делал это раньше. Он, конечно, сделал это в Арсенале, и иногда его трудно критиковать, когда думаешь о том, почему ему и его семье пришлось пройти за последние полтора года. Но если судить по футболу и тому, что я видел, я думаю, что он – проблема для Арсенала,
– заявил Грей.
По мнению бывшего футболиста "трех львов", причиной такой нестабильной игры украинца является плохая коммуникация с центрбеками, которую он заметил с трибун.
Также Грей добавил, что Зинченко сложно играть в эпизодах один на один, ведь украинцу не хватает скорости. Майкл вспомнил момент с Салахом.
"Когда Салах сместился назад под левую ногу, а я думаю все знали, что он это сделает, потому что это его любимая нога, вы не должны выставлять ногу. Если ты выставляешь правую ногу, чтобы попытаться отобрать мяч у Салаха, это говорит о том, что ты не хочешь защищаться», – сказал бывший футболист Англии.
Отметим, что 26 декабря Ливерпуль уже провел свой матч 19-го тура АПЛ. "Мерсисайдцы" без проблем переиграли на выезде Бернли 0:2. После этой победы подопечные Клоппа лидируют в турнирной таблице, опережая Арсенал на 2 балла.
Лондонские "качели" для Александра Зинченко
- В июле 2022 года Зинченко подписал контракт с Арсеналом и почти сразу стал своим среди чужих. Александр завоевал не только место в старте от Артеты, но и любовь болельщиков "канониров".
- Победный менталитет украинца приятно удивил всех в Лондоне.
- Однако сезон-2023/2024 не так гладко складывается для украинского футболиста. В этом сезоне Александр принял участие уже в 23 матчах за Арсенал (1440 сыгранных минут), в которых забил гол и отдал ассист. Однако многие украинцы и ошибались.
- Всего в футболке лондонского клуба с момента перехода провел 56 поединков (2 мяча и 3 голевых передачи).
- Напомним, что контракт Зинченко с Арсеналом рассчитан до конца июня 2026 года.