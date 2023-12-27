Цього разу Олександру дісталось після матчу 18-го туру АПЛ-2023/2024, у якому Арсенал гостював на полі Ліверпуля. Поєдинок закінчився мировою 1:1, хоча саме команда Зінченко першою відкрила рахунок у зустрічі. Вже на 4-й хвилині зробив це Габріел.

Цікаво Зінченко потрапив у топ-10 найкращих лівих захисників світу 2023 року: на якому місці українець

Зінченка назвали проблемою Арсенала

Однак ще у першому таймі українець не зміг протистояти нестримному Салаху, який зрівняв цифри на табло. Після поєдинку гру Зінченка прокоментував колишній футболіст збірної Англії Майкл Грей. Ексгравець дипломатично, але водночас жорстко проїхався по грі українця, яка, на його думку, може коштувати Арсеналу чемпіонства в АПЛ.

Буду чесний з вами, адже я бачив Зінченка не тільки в цій грі, а це була важлива гра. Я думаю, що він може коштувати Арсеналу перемоги в Прем'єр-лізі. Ось наскільки це серйозна проблема. Я не критикую його, кажучи, що він жахливий гравець, тому що це не так. Він грав за МанСіті, він уже робив це раніше. Він, звісно, зробив це в Арсеналі, і часом його важко критикувати, коли думаєш про те, через що йому та його родині довелося пройти за останні півтора року. Але якщо судити з футболу і того, що я бачив, я думаю, що він – проблема для Арсенала,

– заявив Грей.

На думку колишнього футболіста "трьох левів", причиною такої нестабільної гри українця є погана комунікація із центрбеками, яку він помітив із трибун.

Також Грей додав, що Зінченку складно грати в епізодах сам на сам, адже українцю не вистачає швидкості. Майкл пригадав момент із Салахом.

"Коли Салах змістився назад під ліву ногу, а я думаю всі знали, що він це зробить, тому що це його улюблена нога, ви не повинні виставляти ногу. Якщо ти виставляєш праву ногу, щоб спробувати відібрати м'яч у Салаха, це говорить про те, що ти не хочеш захищатися", – сказав колишній футболіст Англії.

Відзначимо, що 26 грудня Ліверпуль провів вже свій матч 19-го туру АПЛ. "Мерсисайдці" без проблем переграли на виїзді Бернлі 0:2. Після цієї звитяги підопічні Клоппа лідирують у турнірній таблиці, випереджаючи Арсенал на 2 бали.

Зверніть увагу! Свій наступний поєдинок Арсенал проведе 28 грудня, коли вдома прийме Вест Хем. Старт матчу о 22:15 за київським часом. Перемога у цьому поєдинку поверне "канонірам" лідерство в АПЛ.

Лондонські "гойдалки" для Олександра Зінченка