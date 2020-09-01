Бывший футболист сборной Украины Артем Федецкий снова появится на телевидении. На этот раз Федецкий не будет участвовать в программе "Рассмеши комика", а будет экспертом на каналах "Футбол 1/2/3".

Федецкий стал новым экспертом программы "Главная команда", которая посвящена матчам сборной Украины. Об этом сообщает сайт каналов "Футбол 1/2/3".

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Пока нет мандража

Федецкий признался, что пока не испытывает волнения. Экс-футболист предположил, что оно может появиться перед эфиром.

"Пока нет мандража, не чувствую такого. Может, появится перед эфиром, все же это не обычное интервью. Понятное дело, что у каждого есть свои симпатии, но анализировать игру нужно объективно.

К эфиру нужно готовиться по футбольным матчам, проанализировать соперника и нашу игру, на какой позиции могут сыграть игроки, какую схему будет использовать наш тренер и тренер соперника", – соперника.

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Что известно о Федецком

35-летний Федецкий как футболист выступал на позиции правого защитника. Успел поиграть за "Шахтер", киевский "Арсенал", ФК "Харьков", "Карпаты", "Днепр", а также немецкий "Дармштадт".

С "Шахтером" в 2009 году Федецкий стал победителем Кубка УЕФА. В 2015 году дошел до финала Лиги Европы вместе с "Днепром".

За сборную Украины Артем отыграл 53 матча, в которых отметился двумя голами.

После футбольной карьеры Федецкий уже появлялся на телевидении. Артем выиграл в программе "Рассмеши комика".