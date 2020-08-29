В 2016 году сборная Украины по футболу провально покинула чемпионат Европы уже после второго тура. "Сине-желтые" стали первой командой, которая не забила хотя бы гола на групповом этапе. Перед Евро-2016 главным тренером команды был Михаил Фоменко, в штаб которого включили Андрея Шевченко. Экс-футболист Артем Федецкий рассказал, что командой руководил Шевченко.

Экс-игрок "Днепра" и "Карпат" Артем Федецкий в интервью "Вацко Live" рассказал о выступлении Украины на Евро-2016. Украинская сборная в группе проиграла Германии, Северной Ирландии и Польше и первой покинула турнир.

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Шевченко руководил вместо Фоменко

По его словам, на групповом этапе командой уже руководил действующий наставник сборной Украины Андрей Шевченко.

Зато тогдашний главный тренер команды Михаил Фоменко участия в тренировочном процессе не принимал.

Руководил ли командой Фоменко? Шевченко. Тогда уже был Шевченко. Мы догадывались, что Шевченко будет тренером. Фоменко уже во время Евро-2016 участия в тренировочном процессе не принимал. Мы видели, что идет перестройка поколений. Почему для этого выбрали финальную часть – не знаю. Это мое личное мнение,

– рассказал Федецкий.

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Как Шевченко попал в сборную

Шевченко попал в сборную Украины зимой 2016 года. Он неожиданно заменил Александра Заварова, которого решили уволить.

Причем неизвестно, что стало причиной увольнения Заварова, ведь Украина преодолела плей-офф раунд и вышла на Евро-2016.

Следует отметить, что тогда Украинской ассоциацией футбола (УАФ), которая и принимает решение по контрактам тренеров сборной Украины, руководил Андрей Павелко. Он является кумом Шевченко и до сих пор возглавляет УАФ.

Андрей Шевченко возглавил сборную Украины после Евро-2016. В первом отборочном цикле он не смог вывести Украину на чемпионат мира 2018.

Уже через год вместе с Шевченко сборная Украины выиграла свою группу в Лиге наций и успешно квалифицировалась на Евро-2020. "Сине-желтые" заняли первое место в группе, обыграв действующих чемпионов Европы – португальцев.

Фоменко отказывается комментировать увольнение Заварова

Михаил Фоменко до сих пор не прокомментировал увольнение Заваров из сборной Украины. Сам Заваров в апреле 2017 года в интервью "Футбол 24" заявил, что не знает причину своей отставки.

"А что ему рассказывать? Мне сложно сказать, почему так произошло. Склоняюсь к мысли, что что-то не устроило в личном плане, в моих взглядах на жизнь. Скорее всего – это да. Почему об этом не говорит Михаил Иванович? Ему нечего сказать. Как главный тренер, он должен был настоять, но не удалось. Это во-первых.

Во-вторых, если команда сыграла так провально – опозорилась полностью – весь тренерский штаб должен был уйти в отставку и всем сказать: "До свидания". Ответственность лежит на всем штабе, в том числе и на сегодняшнем тренере сборной – ему также нужно было уйти. По крайней мере я бы так поступил в этой ситуации – команда же заняла последнее, 24 место! Но ведь не я решаю. Решает президент ФФУ. Получилось, что не усилили тренерский штаб, а, наверное, ослабили. Так никто не делает", – рассказал Заваров.