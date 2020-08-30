Федецкий: Может Луческу засланный казачок, чтобы "Динамо" немного развалить изнутри?
Бывший защитник "Шахтера" и сборной Украины Артем Федецкий прокомментировал назначение своего экс-наставника Мирчи Луческу на пост главного тренера "Динамо".
В эфире "Вацко LIVE" Федецкий сказал, что румынский специалист творил историю в донецком клубе и не имел права так легко перейти в состояние основного конкурента "горняков".
Смотрите также: Это только начало: Суркис эмоционально прокомментировал победу "Динамо" в Суперкубке Украины
"Раньше у него на сердце была эмблема "Шахтера", а теперь "Динамо". Если бы он работал в "Шахтере" год или два – это одно. А когда он сделал сумасшедшую историю ... Он сейчас говорит, что легенда "Шахтера" ? Ну красавец, раз так говорит. Он легенда, но нормальный человек так не скажет, что он легенда "Шахтера", – заявил Федецкий.
Когда человек говорит, что он легенда "Шахтера" и переходит к заклятому спортивному врагу, принимает клуб ... Разве что он работает как агент, засланный казачок, чтобы "Динамо" немного развалить изнутри.
Что известно о Луческу в "Динамо"?
75-летний тренер возглавил "Динамо" летом. Под его руководством киевляне уже выиграли два официальных матча. 25-го августа Луческу с "Динамо" получил Суперкубок Украины, одолев свою бывшую команду – "Шахтер". Румын стал первым тренером, который получил трофей с "Динамо" и "Шахтером".