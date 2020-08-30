Бывший защитник "Шахтера" и сборной Украины Артем Федецкий прокомментировал назначение своего экс-наставника Мирчи Луческу на пост главного тренера "Динамо".

В эфире "Вацко LIVE" Федецкий сказал, что румынский специалист творил историю в донецком клубе и не имел права так легко перейти в состояние основного конкурента "горняков".

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"Раньше у него на сердце была эмблема "Шахтера", а теперь "Динамо". Если бы он работал в "Шахтере" год или два – это одно. А когда он сделал сумасшедшую историю ... Он сейчас говорит, что легенда "Шахтера" ? Ну красавец, раз так говорит. Он легенда, но нормальный человек так не скажет, что он легенда "Шахтера", – заявил Федецкий.

Когда человек говорит, что он легенда "Шахтера" и переходит к заклятому спортивному врагу, принимает клуб ... Разве что он работает как агент, засланный казачок, чтобы "Динамо" немного развалить изнутри.