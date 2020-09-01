Колишній футболіст збірної України Артем Федецький знову з'явиться на телебаченні. Цього разу Федецький не братиме участі у програмі "Розсміши коміка", а буде експертом на каналах "Футбол 1/2/3".

Федецький став новим експертом програми "Головна команда", яке присвячена матчам збірної України. Про це повідомляє сайт каналів "Футбол 1/2/3".

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Поки що немає мандражу

Федецький зізнався, що поки не відчуває хвилювання. Ексфутболіст припустив, що воно може з'явитися перед ефіром.

"Поки що немає мандражу, не відчуваю такого. Може, з'явиться перед ефіром, все ж це не звичайне інтерв'ю. Експерти повинні бути об'єктивними. Ясна річ, що у кожного є свої симпатії, але аналізувати гру потрібно об'єктивно.

До ефіру потрібно готуватися за футбольними матчами, проаналізувати суперника і нашу гру, на якій позиції можуть зіграти гравці, яку схему буде використовувати наш тренер і тренер суперника", – суперника.

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Що відомо про Федецького

35-річний Федецький як футболіст виступав на позиції правого захисника. Встиг пограти за "Шахтар", київський "Арсенал", ФК "Харків", "Карпати", "Дніпро", а також німецький "Дармштадт".

З "Шахтарем" у 2009 році Федецький став переможцем Кубка УЄФА. У 2015 році дійшов до фіналу Ліги Європи разом з "Дніпром".

За збірну України Артем відіграв 53 матчі, в яких відзначився двома голами.

Після футбольної кар'єри Федецький вже з'являвся на телебаченні. Артем виграв у програмі "Розсміши коміка".