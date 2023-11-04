Бывший боксер Феликс Вердехо, владевший титулом WBO Latino в легком весе, получил приговор за преступление, совершенное 2 с половиной года назад. Сначала для него прокуроры требовали смертной казни, однако в феврале 2022 отказались от этого.

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Боксер получил приговор за жестокое убийство

Суд присяжных признал Вардехо виновным в похищении человека, приведшего к смерти женщины и нерожденного ребенка. Ключевой свидетель Луис Антонио Кадис, друг боксера, рассказал на заседаниях, что Феликс Вердехо давил на свою любовницу Кейшлу Родригес, чтобы она сделала аборт.

В день убийства боксер ударил жертву кулаком и уколол ей неизвестное вещество, которое, по мнению свидетеля, походило на героин. Затем убийца привязал ее конечности к цементному блоку и сбросил с моста в водоем.

По свидетельству патологоанатома, 27-летняя Родригес была еще жива, когда ее сбросили в воду. Через несколько дней Луис Антонио Кадис совершил анонимный звонок в 911, чтобы сообщить о местонахождении тела убитой. Девушку узнали только по татуировке в виде бриллианта, которая была сделана в честь боксера, имевшего прозвище – "Бриллиант".

Вскрытие показало, что в организме женщины были фентанил и ксилазин – успокаивающие препараты, используемые для животных. За это преступление бывший пуэрто-риканский боксер приговорен к двум пожизненным заключениям.

Этот приговор должен стать уроком для других. Неважно, сколько славы, денег или власти, по вашему мнению, у вас есть. Если вы нарушаете закон – вам придется отвечать,

– заявил комиссар полиции Пуэрто-Рико.

Адковаты бывшего боксера заявили, что собираются подать апелляцию на приговор.

Интересно. В 2012 году Феликс Вердехо на Олимпиаде в Лондоне боксировал с Василием Ломаченком в 1/4 финала. Победу одержал украинский боксер, впоследствии ставший триумфатором турнира.

Отметим, всего пуэрто-риканский боксер провел на профессиональном уровне 29 боев, в которых одержал 27 побед, из которых 17 нокаутом.