Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе бросил вызов Владимиру Кличко
Известный американский боксер, серебряный призер Олимпиады-1988 и экс-абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Риддик Боу заявил, что хочет провести поединок против одного из самых доминирующих чемпионов в истории королевского дивизиона, легенды мирового бокса Владимира Кличко.
По словам 52-летнего Боу, он хочет драться с лучшими и популярными чемпионами. В приоритете – бой с Майком Тайсоном. Об этом сообщает klitschko-brothers.com.
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"Мы ходили в одну школу. Мы хорошо знали друг друга с Майком и могли пересечься, но потом наши карьеры пошли разным направлениям. Конечно, мы оба сделали это – стали чемпионами мира в супертяжелом весе. Я очень взволнован, я хочу драться с Майком сейчас... Я буду драться с ним в любой день недели – будь то выставочный или даже профессиональный бой", – отметил Боу.
Но я готов драться с кем угодно – Эвандером Холифилдом, Майком Тайсоном, Владимиром Кличко или даже с Тайсоном Фьюри. Я открыт для Деонтея Уайлдера или Энтони Джошуа. Мой менеджер общался с Эдди Хирном, но Эдди не ответил.
Возвращение Владимира Кличко на ринг
- Владимир Кличко завершил карьеру боксера в августе 2017 года. Последний бой украинец провел 29 апреля 2017 года, в котором Кличко техническим нокаутом проиграл Энтони Джошуа.
- После этого в СМИ появлялись слухи будто Кличко планирует вернуться на ринг.
- Кличко не давал прямого ответа на вопрос о возобновлении карьеры. Владимир говорил, что готов вернуться на ринг ради рекорда.
- Украинец вроде хочет побить рекорд Джорджа Формана, который стал самым возрастным чемпионом мира в 55 лет.