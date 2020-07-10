Известный американский боксер, серебряный призер Олимпиады-1988 и экс-абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Риддик Боу заявил, что хочет провести поединок против одного из самых доминирующих чемпионов в истории королевского дивизиона, легенды мирового бокса Владимира Кличко.

По словам 52-летнего Боу, он хочет драться с лучшими и популярными чемпионами. В приоритете – бой с Майком Тайсоном. Об этом сообщает klitschko-brothers.com.

К сведению: Кличко еще может дать бой ведущим боксерам в хэвивейте, – тяжеловес Сиренко

"Мы ходили в одну школу. Мы хорошо знали друг друга с Майком и могли пересечься, но потом наши карьеры пошли разным направлениям. Конечно, мы оба сделали это – стали чемпионами мира в супертяжелом весе. Я очень взволнован, я хочу драться с Майком сейчас... Я буду драться с ним в любой день недели – будь то выставочный или даже профессиональный бой", – отметил Боу.

Но я готов драться с кем угодно – Эвандером Холифилдом, Майком Тайсоном, Владимиром Кличко или даже с Тайсоном Фьюри. Я открыт для Деонтея Уайлдера или Энтони Джошуа. Мой менеджер общался с Эдди Хирном, но Эдди не ответил.

Возвращение Владимира Кличко на ринг