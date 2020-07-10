Колишній абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі кинув виклик Володимиру Кличку
Відомий американський боксер, срібний призер Олімпіади-1988 і ексабсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Ріддік Боу заявив, що хоче провести поєдинок проти одного з найбільш домінуючих чемпіонів в історії королівського дивізіону, легенди світового боксу Володимира Кличка.
За словами 52-річного Боу, він хоче битися з найкращими і популярними чемпіонами. У пріоритеті – бій з Майком Тайсоном. Про це повідомляє klitschko-brothers.com.
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"Ми ходили в одну школу. Ми добре знали один одного з Майком і могли перетнутися, але потім наші кар'єри пішли різними напрямками. Звичайно, ми обидва зробили це – стали чемпіонами світу в суперважкій вазі. Я дуже схвильований, я хочу битися з Майком зараз... Я буду битися з ним в будь-який день тижня – будь то виставковий або навіть професійний бій", – зазначив Боу.
Але я готовий битися з ким завгодно – Евандером Холіфілдом, Майком, Володимиром Кличком або навіть з Тайсоном Ф'юрі. Я відкритий для Деонтей Уайлдера або Ентоні Джошуа. Мій менеджер спілкувався з Едді Хірном, але Едді не дав відповіді.
Повернення Володимира Кличка на ринг
- Володимир Кличко завершив кар'єру боксера у серпні 2017 року. Останній бій українець провів 29 квітня 2017 року, у якому Кличко технічним нокаутом програв Ентоні Джошуа.
- Після цього у ЗМІ з'являлися чутки буцімто Кличко планує повернутися у ринг.
- Кличко не давав прямої відповіді на запитання про відновлення кар'єри. Володимир говорив, що готовий повернутися у ринг заради рекорду.
- Українець начебто хоче побити рекорд Джорджа Формана, який став найстаршим чемпіоном світу у 55 років.