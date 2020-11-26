Бывшему украинскому футболисту Василенко грозит 16 лет тюрьмы за шпионаж в России
Российская власть требует для украинца Василия Василенко 16 лет колонии строгого режима. В России бывшего футболиста обвинили в шпионаже.
О наказании в 16 лет колонии строго режима Василенко заявил российский государственный обвинитель во время судебного заседания, сообщает "Интерфакс".
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Василенко предъявлено обвинение в шпионаже. Согласно санкциям статьи о шпионаже, ему грозило от 10 до 20 лет.
Оглашение приговора назначено на 7 декабря.
Дело Василия Василенко: главное
- Украинца Василия Василенко задержали еще в октябре 2019 года в Москве. Однако тогда ему предъявили обвинения в незаконном перемещении через границу сильнодействующих, ядовитых взрывчатых, радиоактивных веществ или боеприпасов.
- Уже весной 2020 года, когда Василенко находился в СИЗО, обвинение было переквалифицировано на шпионаж. Однако деталей дела нет. Расследованием занималась ФСБ России, и оно было под грифом "секретно".
- Василенко – бывший футболист. Он играл на позиции защитника с 1992 по 2001 год за украинские клубы "Таврия" (Новотроицк), "Торпедо" (Мелитополь) и "Дружба" (Бердянск). С июля 2000 по июнь 2001 года Василенко был одним из тренеров мелитопольского клуба "Олком" (бывший Торпедо).
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