Российская власть требует для украинца Василия Василенко 16 лет колонии строгого режима. В России бывшего футболиста обвинили в шпионаже.

О наказании в 16 лет колонии строго режима Василенко заявил российский государственный обвинитель во время судебного заседания, сообщает "Интерфакс".

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Василенко предъявлено обвинение в шпионаже. Согласно санкциям статьи о шпионаже, ему грозило от 10 до 20 лет.

Оглашение приговора назначено на 7 декабря.

Дело Василия Василенко: главное