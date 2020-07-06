В России задержали бывшего украинского футболиста Василия Василенко. Обвиняемого арестовали в Москве за якобы шпионаж в пользу Украины.

О задержании украинца Василенко сообщает ТАСС. Его задержали сотрудники ФСБ России.

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Украинец находится в СИЗО

Сообщается, что сотрудники ФСБ якобы установили причастность Василенко к шпионажу в пользу Украины. Издание со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что обвиняемый арестован в Москве.

"Сотрудники ФСБ России с участием российских правоохранительных органов установили причастность гражданина Украины Василенко Василия Ивановича к совершению преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ ("Шпионаж"). Ему предъявлено обвинение, он находится в одном из столичных СИЗО", – рассказал собеседник агентства.

Василенко задержали в 2019 году

Российское агентство также информирует, что Василенко был арестован в Москве в октябре 2019 года.

Тогда ему предъявили обвинение в незаконном перемещении через границу сильнодействующих, ядовитых, взрывчатых, радиоактивных веществ или боеприпасов.

Весной 2020 года обвинение было переквалифицировано в шпионаж.

По информации ТАСС, украинец не обжаловал ни одно из постановлений о продлении ареста, как и сам факт ареста. Следствие ведет УФСБ по Москве.

Срок ареста продлили

В Мещанском суде Москвы сообщили, что 19 июня срок ареста был продлен до 24 сентября.

Детали уголовного дела в отношении подследственного содержат гриф "секретно".

Согласно санкциям статьи о шпионаже, Василенко грозит до 20 лет лишения свободы.