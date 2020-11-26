Про покарання у 16 років колонії строго режиму Василенку заявив російський державний обвинувач під час судового засідання, повідомляє "Интерфакс".

До теми Василь Василенко: що відомо про українського ексфутболіста, якого затримали у Росії

Василенку висунули звинувачення у шпигунстві. Згідно із санкціями статті про шпигунство, йому загрожувало від 10 до 20 років.

Оголошення вироку призначено на 7 грудня.

Українця Василя Василенка затримали ще в жовтні 2019 року в Москві. Однак тоді йому висунули звинувачення у незаконному переміщенні через кордон сильнодіючих, отруйних вибухових, радіоактивних речовин або боєприпасів.

Вже навесні 2020 року, коли Василенко перебував в СІЗО, звинувачення було перекваліфіковано на шпигунство. Однак деталей справи немає. Розслідуванням займалося ФСБ Росії, і воно було під грифом "секретно".