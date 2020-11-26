Колишньому українському футболісту Василенку загрожує 16 років тюрми за шпигунство в Росії
Російська влада вимагає для українця Василя Василенка 16 років колонії строгого режиму. В Росії колишнього футболіста звинуватили у шпигунстві.
Про покарання у 16 років колонії строго режиму Василенку заявив російський державний обвинувач під час судового засідання, повідомляє "Интерфакс".
До теми Василь Василенко: що відомо про українського ексфутболіста, якого затримали у Росії
Василенку висунули звинувачення у шпигунстві. Згідно із санкціями статті про шпигунство, йому загрожувало від 10 до 20 років.
Оголошення вироку призначено на 7 грудня.
Справа Василя Василенка: головне
- Українця Василя Василенка затримали ще в жовтні 2019 року в Москві. Однак тоді йому висунули звинувачення у незаконному переміщенні через кордон сильнодіючих, отруйних вибухових, радіоактивних речовин або боєприпасів.
- Вже навесні 2020 року, коли Василенко перебував в СІЗО, звинувачення було перекваліфіковано на шпигунство. Однак деталей справи немає. Розслідуванням займалося ФСБ Росії, і воно було під грифом "секретно".
- Василенко – колишній футболіст. Він грав на позиції захисника з 1992 до 2001 рік за українські клуби "Таврія" (Новотроїцьке), "Торпедо" (Мелітополь) та "Дружба" (Бердянськ). З липня 2000 до червня 2001 року Василенко був одним з тренерів мелітопольського клубу "Олком" (колишній Торпедо).
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