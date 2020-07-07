В России задержали бывшего украинского футболиста Василия Василенко. Украинцу предъявили обвинение в шпионаже. Спорт 24 рассказывает, что известно о Василенко.

Играл в Кубке Украины

52-летний Василенко, которому 28 июля исполнится 53 года, не выступал за известные футбольные клубы, сообщает 24 канал. Впрочем, он успел принять участие в поединках Кубка Украины.

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Российские СМИ со ссылкой на материалы дела сообщили, что в 1992 – 2001 годах он выступал на позиции защитника в украинских клубах "Таврия" (Новотроицкое), "Торпедо" (Мелитополь) и "Дружба" (Бердянск).

Персональная статистическая страница о Василии Василенко есть на российском сайте Football Facts. Именно на этот ресурс ссылаются украинские СМИ, когда пишут, что Василенко играл в Кубке Украины.

На сайте указано, что с 1992 до 1994 года Василий провел четыре матча в Кубке Украины.

В сезоне 1992/1993 Василенко провел по 90 минут за ФК "Дружба" Бердянск в 1/64 финала против "Азовец" из "Мариуполя" (2:0) и 1/32 финала против "Шахтер-2" (Донецк) – 5:0 в пользу дончан.

Впрочем, в некоторых источниках сообщается, что "Дружба" зарегистрирована в селе Осипенко Бердянского района.

В 1993 году Василенко, выступая за тот же клуб, выходил в матче 1/32 финала Кубка Украины. "Дружба" проиграла "Металлургу" (Никополь) 2:1.

В сезоне 1994/1995 на сайте пишут, что Василенко отыграл матч за "Олком" против "Мелиоратора" (Каховка). По другим данным, клуб Василенко тогда еще назывался "Торпедо" (Мелитополь).

Спорт 24 отмечает, что Football Facts не является официальным источником. Официальных данных о матчах, в которых играл Василенко в Кубке Украины, – нет в свободном доступе.

Был тренером

Оказывается, что Василенко успел побывать даже тренером. Об этом сообщает "Новое Время".

Он якобы с июля 2000 года до июня 2001 года был одним из тренеров мелитопольского клуба "Олком" (бывший "Торпедо").

Клуб "Олком" был ликвидирован в 2011 году, а сайт команды – не работает.

Провел матч перед задержанием

Как сообщает "Новое Время" со ссылкой на непроверенный ресурс terrafootball.club, в прошлом году Василенко входил в состав любительского клуба "Медиана" из Мелитополя.

5 октября 2019 года команда провела матч с другим мелитопольским любительским клубом под названием "Прометей".

Среди игроков "Медианы" в тот день был и Василий Василенко.

Что интересно, Василенко, по данным росСМИ, был задержан в октябре.

Видео матча

В чем обвиняют Василенко

Российское агентство ТАСС сообщает, что Василенко был арестован в Москве в октябре 2019 года.

Тогда ему предъявили обвинение в незаконном перемещении через границу сильнодействующих, ядовитых, взрывчатых, радиоактивных веществ или боеприпасов.

Весной 2020 года обвинение было переквалифицировано в шпионаж в пользу Украины.

19 июня срок ареста был продлен до 24 сентября. Василенко грозит до 20 лет лишения свободы.