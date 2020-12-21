Бывшая девушка защитника Динамо Дениса Попова – Анастасия, которая долгое время встречалась с игроком и поддерживала его во время молодежного чемпионата мира в Польше, завела новый роман.

Новым избранником девушки стал 21-летний Юхим Конопля, который выступает за черниговскую Десну и является бывшим партнером Попова в молодежной сборной Украины по футболу, пишет 24 канал.

Смотрите также Украинская дзюдоистка Билодид покорила фанатов идеальной фигурой в купальнике: фото

Юхим и Анастасия сейчас вместе отдыхают на Доминикане и уже поделились первым совместным снимком в социальных сетях.

Попов недавно расстался с Билодид

Несколько месяцев назад роман молодых звезд украинского спорта Дениса Попова и Дарьи Билодид подорвал информационное пространство. Впрочем, как оказалось, отношения футболиста и дзюдоистки не продлились долго.

Сначала под постами спортсменки пропали комментарии с сердечками от игрока Динамо, а теперь молодые люди и вовсе отписались друг от друга в инстаграме.

Об отношениях Попова и Билодид стало известно в начале сентября. В октябре они еще вместе праздновали 20-летие дзюдоистки.