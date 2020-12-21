Колишня дівчина захисника Динамо Дениса Попова – Анастасія, яка тривалий час зустрічалася з гравцем і підтримувала його під час молодіжного чемпіонату світу в Польщі, завела новий роман.

Новим обранцем дівчини став 21-річний Юхим Конопля, який виступає за чернігівську Десну і є колишнім партнером Попова у молодіжній збірній України з футболу, пише 24 канал.

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Юхим та Анастасія зараз разом відпочивають на Домінікані і вже поділилися першим спільним знімком у соціальних мережах.

Попов нещодавно розлучився з Білодід

Кілька місяців тому роман молодих зірок українського спорту Дениса Попова і Дарії Білодід підірвав інформаційний простір. Втім, як виявилося, відносини футболіста і дзюдоїстки не тривали довго.

Спочатку під постами спортсменки пропали коментарі з сердечками від гравця Динамо, а тепер молоді люди і зовсім відписалися один від одного в інстаграмі.

Про відносини Попова і Білодід стало відомо на початку вересня. У жовтні вони ще разом святкували 20-річчя дзюдоїстки.