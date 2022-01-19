Был шокирован, когда увидел бой Ломаченко – Лопес – Боб Арум вспомнил травму украинца
Источник:FightHype.com
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум признался, что его удивил бой Лопес – Ломаченко. Поскольку он не узнал украинца на ринге.
Арум: Я не понимаю, почему Ломаченко не сообщил о травме
Промоутер Василия Ломаченко отметил, что через два дня после поединка против Теофимо Лопеса украинец обратился к врачам. Ему сделали операцию на плече.
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"Я был шокирован, когда увидел бой Ломаченко с Лопесом. Через два дня после боя Ломаченко пошел к врачу, ему провели операцию на плече. Так что это никакие не выдумки", – сказал Боб Арум.
Промоутер удивлен, что украинец не предупредил о травме перед поединком.
Я не понимаю, почему Ломаченко не сообщил об этом, чтобы мы могли перенести бой. Но что есть, то есть,
– сказал специалист.
Ломаченко – Лопес: главное
- Ломаченко в октябре 2020 года проиграл Лопесу в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе и потерял все титулы.
- Однако в 2021 году украинец выиграл два поединка.
- В июне 2021 года Ломаченко победил японца Масайоши Накатани, нокаутировав его в 9-м раунде. А в декабре он одолел ганского боксера Ричарда Комми в конце 2021-го.
- А Лопесу в 2021 году повезло немного меньше. В конце ноября австралийский боксер Джордж Камбосос сенсационно победил Теофимо и отобрал у него чемпионские титулы.