Был шокирован, когда увидел бой Ломаченко – Лопес – Боб Арум вспомнил травму украинца

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум признался, что его удивил бой Лопес – Ломаченко. Поскольку он не узнал украинца на ринге.

Арум: Я не понимаю, почему Ломаченко не сообщил о травме

Промоутер Василия Ломаченко отметил, что через два дня после поединка против Теофимо Лопеса украинец обратился к врачам. Ему сделали операцию на плече.

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"Я был шокирован, когда увидел бой Ломаченко с Лопесом. Через два дня после боя Ломаченко пошел к врачу, ему провели операцию на плече. Так что это никакие не выдумки", – сказал Боб Арум.

Промоутер удивлен, что украинец не предупредил о травме перед поединком.

Я не понимаю, почему Ломаченко не сообщил об этом, чтобы мы могли перенести бой. Но что есть, то есть,

– сказал специалист.

Ломаченко – Лопес: главное