Пидручный: отдал все, что мог

После гонки Дмитрий дал комментарий относительно своего выступления. Украинский биатлонист признался, что ему было очень тяжело на третьем круге и он едва не потерял сознание.

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Отработал на максимум. Очень тяжелая гонка сегодня. С первых метров на максимальных скоростях. Третий круг был мега тяжелым. Честно уже еле-еле доехал, был на грани того, чтобы потерять сознание,

– рассказал капитан сборной Украины.

Чемпион мира 2019 года отметил, что отдал все, что мог, но этого, по словам Дмитрия, было мало для хорошего результата.

"Много проиграл ходом, но часть гонки ехал с Йоханнесом Бё, увы, с ним долго подержаться не смог, он держал очень высокий темп. На третьем круге сил просто не было. Жаль, что этот первый выстрел на стрельбе стоя вышел мимо. Пытался осторожно отрабатывать каждый выстрел, но, к сожалению, этот один где-то вылетел", – сказал Подручный.

Теперь Пидручный попытается 13-го февраля отыграться в гонке преследования, в которой в 2019 году выиграл "золото" на чемпионате мира. Дмитрий стартует с отставанием от лидера в 1 минуту и 18 секунд.

В принципе с одним промахом буду довольно на неплохой позиции на завтрашнюю гонку,

– сказал биатлонист.

Наконец главный тренер сборной Украины Юрай Санитра покинул самоизоляцию и впервые на Играх в Пекине поддерживал своих подопечных на трассе.

"Присутствие Санитры? Его поддержка никогда не помешает. Подсказки на стрельбе всегда уместны, поэтому сегодня во время пристрелки он помогал. Сегодня очень много людей было на трассе, все работали на максимуме, подгоняли каждый метр дистанции. Спасибо им за эту самоотверженную работу", – резюмировал Пидручный.

Результаты Подручного

Кроме спринта, Подручный на Олимпиаде в Пекине выступил в индивидуальной гонке. Дмитрий продемонстрировал 18-е время, что лучшее выступление для него в этой дисциплине.

Также Дмитрий представлял сборную Украины в смешанной эстафете, которую наша команда провалила, и заняла 13-е место.

Вниманию. Мужская гонка преследования 13-го февраля начнется в 12:45.