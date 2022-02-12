Підручний: Віддав все, що міг

Після гонки Дмитро дав коментар щодо свого виступу. Український біатлоніст зізнався, що йому було дуже важко на третьому колі й він ледь не втратив свідомість.

До теми Підручний і Прима у топ-15 спринту на Олімпіаді-2022, Бьо виграв друге "золото" в Пекіні

Відпрацював на максимум. Дуже важка гонка сьогодні. З перших метрів на максимальних швидкостях. Третє коло було мега важким. Чесно вже ледве-ледве доїхав, був на межі того, щоб втратити свідомість,

– розповів капітан збірної України.

Чемпіон світу 2019 року зазначив, що віддав все, що міг, але цього, за словами Дмитра, було замало для хорошого результату.

"Багато програв ходом, але частину гонки їхав з Йоганнесом Бьо, на жаль, за ним довго потриматися не зміг, він тримав дуже високий темп. На третьому колі сил просто не було. Шкода, що цей перший постріл на стрільби стоячи вийшов мимо. Намагався обережно відпрацьовувати кожен постріл, але, на жаль, цей один десь вилетів", – сказав Підручний.

Тепер Підручний спробує 13-го лютого відігратися у гонці переслідування, в якій у 2019 році виграв "золото" на чемпіонаті світу. Дмитро стартує з відставанням від лідера в 1 хвилину й 18 секунд.

У принципі з одним промахом буду досить не непоганій позиції на завтрашню гонку,

– сказав біатлоніст.

Нарешті головний тренер збірної України Юрай Санітра покинув самоізоляцію і вперше на Іграх у Пекіні підтримував своїх підопічних на трасі.

"Присутність Санітри? Його підтримка ніколи не завадить. Підказки на стрільбі завжди доречні, тому сьогодні під час пристрілки він допомагав. Сьогодні дуже багато людей було на трасі, всі працювали на максимумі, підганяли кожен метр дистанції. Дякую їм за цю самовіддану роботу", – резюмував Підручний.

Результати Підручного

Окрім спринту, Підручний на Олімпіаді в Пекіні виступив в індивідуальній гонці. Дмитро продемонстрував 18-й час, що найкращий виступ для нього в цій дисципліні.

Також Дмитро представляв збірну України у змішаній естафеті, яку наша команда провалила, й посіла 13-е місце.

До уваги. Чоловіча гонка переслідування 13-го лютого розпочнеться о 12:45.