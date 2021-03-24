Тренерский штаб сборной Украины огласил состав на матч против Франции. Игра начнется в 21:45.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в этом матче выпустил всех тех игроков, которые готовы были сыграть с первых минут. И оставил в запасе тех игроков, которые имеют мало игровой практики в своих клубах.

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Стартовый состав сборной Украины:

Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Александр Караваев, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Руслан Малиновский, Александр Зинченко, Роман Яремчук.

Запасные: Эдуард Соболь, Александр Сирота, Евгений Коноплянка, Марлос, Андрей Пятов, Ефим Конопля, Богдан Михайличенко, Александр Зубков, Евгений Макаренко, Жуниор Мораес, Виктор Коваленко, Анатолий Трубин.

Как было известно до этого, капитанскую повязку получил Александр Зинченко.

Напомним, что с тех футболистов, которые сейчас находятся во Франции, в заявку на игру против действующих чемпионов мира не попали Андрей Ярмоленко, Владимир Шепелев, Александр Тимчик, Дмитрий Резник и Андрей Лунин.