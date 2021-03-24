Зинченко будет капитаном сборной Украины в матче против Франции
Сборная Украины по футболу 24 марта сыграет против Франции. На этот матч "сине-желтых" с капитанской повязкой выведет Александр Зинченко.
Источник:канал Футбол
Именно Александру Зинченко тренерский штаб сборной поручил важную миссию на "Стад де Франс" в матче против Франции.
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24-летний Зинченко станет 29-ым капитаном в истории сборной Украины.
Стоит добавить, что, как правило, капитанскую повязку носят наиболее опытные игроки в сборной. До этого такой чести удостаивались Андрей Пятов и Андрей Ярмоленко. Однако последний не попал в заявку на игру. Учитывая, что капитанскую повязку решили передать Зинченко, то и Пятов вряд ли сыграет. Таким образом место в воротах займет Бущан или Трубин.
- Матч Франция – Украина состоится 24 марта в 21:45. Текстовую онлайн-трансляцию поединка проведет Спорт 24.
- Это будет первый матч отбора на чемпионат мира 2022 года для обеих сборных.
- Предыдущий матч между собой команды сыграли 7 октября 2020 года. Тогда с разгромным счетом 7:1 победу одержала сборная Франции. Это была товарищеская игра.
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