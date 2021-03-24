Сборная Украины по футболу 24 марта сыграет против Франции. На этот матч "сине-желтых" с капитанской повязкой выведет Александр Зинченко.

Именно Александру Зинченко тренерский штаб сборной поручил важную миссию на "Стад де Франс" в матче против Франции.

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24-летний Зинченко станет 29-ым капитаном в истории сборной Украины.

Стоит добавить, что, как правило, капитанскую повязку носят наиболее опытные игроки в сборной. До этого такой чести удостаивались Андрей Пятов и Андрей Ярмоленко. Однако последний не попал в заявку на игру. Учитывая, что капитанскую повязку решили передать Зинченко, то и Пятов вряд ли сыграет. Таким образом место в воротах займет Бущан или Трубин.