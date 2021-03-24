Тренерський штаб збірної України оголосив склад на матч проти Франції. Гра розпочнеться о 21:45.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко в цьому матчі випустив усіх тих гравців, які готові були зіграти з перших хвилин. І залишив у запасі тих гравців, які мають мало ігрової практики у своїх клубах.

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Стартовий склад збірної України:

Георгій Бущан, Віталій Миколенко, Ілля Забарний, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Олександр Караваєв, Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Руслан Маліновський, Олександр Зінченко, Роман Яремчук.

Запасні: Едуард Соболь, Олександр Сирота, Євген Коноплянка, Марлос, Андрій Пятов, Юхим Конопля, Богдан Михайліченко, Олександр Зубков, Євген Макаренко, Жуніор Мораес, Віктор Коваленко, Анатолій Трубін.

Як було відомо до цього, капітанську пов'язку отримав Олександр Зінченко.

Нагадаємо, що з тих футболістів, які зараз перебувають у Франції, до заявки на гру проти чинних чемпіонів світу не потрапили Андрій Ярмоленко, Володимир Шепелєв, Олександр Тимчик, Дмитро Різник та Андрій Лунін.