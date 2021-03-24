Сборная Украины первый матч в отборе на чемпионате мира 2022 года проведет против Франции. Игра состоится 24 марта на "Стад де Франс". Команды уже определились с формой на эту игру.

Французы проведут этот матч в своей домашней форме – синей с красной полоской на груди.

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Соответственно украинцам выпало провести матч в желтой форме, которая тоже является домашней для нашей команды.

Что касается вратарей, то французский голкипер будет в сером, а украинский – в салатовом. Об этом обе команды договорились во время утреннего совещания.



Форма Франции и Украины на матч / Фото УАФ

Начало матча Франция – Украина запланирован на 21:45. В Украине эту игру покажут каналы "Украина" и "Футбол 1". Текстовую трансляцию проведет Спорт 24.

Для обеих команды это будет первый матч отбора на чемпионат мира 2022 года.

После этого матча украинцы проведут еще две игры в марте – против Финляндии (28 марта) и Казахстана (31 марта). Оба матча состоятся в Киеве на НСК "Олимпийский".