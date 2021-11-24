Бущан провел знаковую игру за Динамо: Левандовский ударом через себя "поздравил" с юбилеем

Киевское Динамо обидно проиграло Баварии в рамках 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов. Голкипер "бело-синих" Георгий Бущан провел юбилейный матч в футболке киевлян.

Юбилей со вкусом поражения

27-летний голкипер Динамо был вынужден дважды вынимать мяч из сетки ворот в юбилейном для себя поединке. Игра с Баварией стала для Георгия Бущана сотой в бело-синей футболке.

Интересно узнать Динамо дало бой Баварии, но вылетело из еврокубков: кто стал лучшим в составе киевлян

К сожалению, знаковую встречу испортили лидеры Баварии Роберт Левандовский и Кингсли Коман, которые отметились голами и принесли команде победу в Киеве.

За Динамо вратарь успел провести 24 матча в еврокубках, 68 раз выходил в УПЛ. Однажды защищал ворота динамовцев в Суперкубке Украины и семь раз – в Кубке страны. Новую сотню Бущан начнет выездной игрой УПЛ против Миная.

В сезоне-2021/2022 отыграл за столичный клуб 16 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 17 голов и 6 матчей отыграл на ноль.

Карьера Бущана в Динамо

Георгий Бущан – воспитанник Динамо, который пока еще не играл ни в одном другом клубе. В первую команду начал привлекаться в 2017 году.

После двух сезонов в команде стал основным голкипером клуба.

Из 100 матчей за "бело-синих" в 43-х поединках оставлял свои ворота "на замке".

Его соглашение с украинским грандом рассчитано до конца июня 2026 года.