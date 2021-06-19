Бущан прокомментировал ситуацию с переходом в другой клуб после Евро-2020

Одним из самых популярных игроков сборной Украины на Евро-2020 стал голкипер Георгий Бущан. Вратарь рассказал о внимании к себе как со стороны СМИ, так и клубов.

О внимании со стороны СМИ

"Мне приятно это внимание, но я стараюсь об этом не думать. У меня уже прошел тот возраст, когда на меня впечатление производило то, что обо мне пишут. Пишут разное. Иногда смотрю на это с улыбкой, иногда просто листаю материалы. Особо на это внимания не обращаю", – рассказал Бущан.

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О трансфере в другой клуб

Отметим, что перед стартом Евро-2020 появилась информация, что в услугах Бущана заинтересованы сразу два французских клуба – Марсель и Ницца. Однако киевляне выставили цену в 15 миллионов евро за трансфер.

"Приятно читать, что разные клубы мной интересуются. Но пока о какой – то конкретике Я не слышал", – прокомментировал ситуацию Бущан.

О сейвах на Евро-2020

За два матча на Евро-2020 (против Нидерландов и Северной Македонии) Бущан пропустил четыре гола. Но и совершил восемь сейвов.

Как это было Северная Македония забила в ворота Украины, Бущан потянул пенальти

"Сейчас все команды научились и обороняться, и атаковать. На Евро-2020 играют футболисты высокого уровня и не всегда получается не допускать ударов по воротам. Моя же работа – стоять на ленте и пытаться эти удары отражать. Такое количество ударов по нашим воротам можно объяснить тем, что все научились атаковать. Надо, конечно, уделять обороне больше внимания", – отметил голкипер.