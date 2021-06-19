Про увагу зі сторони ЗМІ

"Мені приємна ця увага, але я намагаюся про це не думати. У мене вже пройшов той вік, коли на мене враження справляла те, що про мене пишуть. Пишуть різне. Іноді дивлюся на це з посмішкою, іноді просто гортаю матеріали. Особливо на це уваги не звертаю", – розповів Бущан.

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Про трансфер в інший клуб

Відзначимо, що перед стартом Євро-2020 з'явилася інформація, що в послугах Бущана зацікавлені одразу два французькі клуби – Марсель та Ніцца. Однак кияни виставили ціну в 15 мільйонів євро за трансфер.

"Приємно читати, що різні клуби мною цікавляться. Але поки про якусь конкретику я не чув", – прокоментував ситуацію Бущан.

Про сейви на Євро-2020

За два матчі на Євро-2020 (проти Нідерландів та Північної Македонії) Бущан пропустив чотири голи. Але й здійснив вісім сейвів.

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"Зараз усі команди навчилися і оборонятися, і атакувати. На Євро-2020 грають футболісти високого рівня й не завжди виходить не допускати ударів по воротах. Моя ж робота – стояти на стрічці й намагатися ці удари відбивати. Таку кількість ударів по наших воротах можна пояснити тим, що всі навчилися атакувати. Треба, звичайно, приділяти обороні більше уваги", – відзначив голкіпер.