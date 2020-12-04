Одной из разновидностей ставок на спорт является тотализатор, или как его еще называют – тото. Это специальный вид ставок на перечень спортивных событий, которые предлагает букмекерская контора. И при минимальной ставке есть шанс сорвать внушительный куш.

Что такое тотализатор

В ставках тотализатором называют розыгрыш, в котором букмекерская контора предлагает угадать результаты нескольких спортивных событий в так называемом купоне. Обычно это от 8 до 15 событий, в зависимости от вида тотализатора ("Точный счет" или "1X2").

Стоящее Ставки в режиме live: советы и простые стратегии для победителей

В тотализаторе "1X2" предлагается тираж из 15 матчей, в которых нужно предсказать результат. 1 означает выигрыш первой команды, 2 – выигрыш второй команды, а X – ничью. Для получения выигрыша игрок должен правильно предсказать результаты 9 или большего количества матчей. Минимальная сумма ставки составляет 0,5 евро. Максимальная сумма ставки неограниченна.

В тотализаторе "Точный счет" игроки делают ставку на точный счет 8 матчей. Для получения выигрыша по ставке игрок должен правильно предсказать результаты 2 или более матчей. Минимальная сумма ставки составляет 0,2 евро. Максимальная сумма ставки не ограничивается.



Как выглядит вид на ставку на точный счет в одном из восьми матчей

Призовой фонд

Призовой фонд такого розыгрыша формируется из поставленных сумм участниками. И распределяется в зависимости от выигрыша. Наибольшую сумму получат те, кто угадал все результаты матчей в купоне.

В целом призовой фонд распределяется между 7 выигрышными категориями.

1-я выигрышная категория – 5% призового фонда. Распределяется между всеми ставками, в которых угадано 15 исходов.

2-я выигрышная категория – 5% призового фонда. Распределяется между всеми ставками, в которых угадано 15 или 14 результатов.

3-я выигрышная категория – 5% призового фонда. Распределяется между всеми ставками, в которых угадано 15, 14 или 13 результатов.

4-я выигрышная категория – 5% призового фонда. Распределяется между всеми ставками, в которых угадано 15, 14, 13 или 12 результатов.

5-я выигрышная категория – 10% призового фонда. Распределяется между всеми ставками, в которых угадано 15, 14, 13, 12 или 11 результатов.

6-я выигрышная категория – 20% призового фонда. Распределяется между всеми ставками, в которых угадано 15, 14, 13, 12, 11 или 10 результатов.

7-я выигрышная категория – 40% призового фонда. Распределяется между всеми ставками, в которых угадано 15, 14, 13, 12, 11, 10 или 9 результатов.

В качестве примера можно привести розыгрыш тиража №2402 от Marathonbet в матчах. Пул тиража составил 8680,49 евро. А всего было сделано 16957 ставок. Но ни одному игроку не удалось угадать ни 15, ни 14 итогов матча. Зато был один счастливчик, угадавший 13 результатов. Коэффициент его выигрыша составил 1155,9496. Поэтому при ставке в 0,5057 евро было выиграно 584,56 евро.

Значительно больший пул был в тираже №2401 – 13652,79 евро. Там тоже не было тех, кто угадал 15 или 14 результатов. Однако сразу четверо угадали результаты 13 матчей. А максимальная выплата составила 1710,02 евро.

Да есть и те, кто выигрывал значительно большие выигрыши в тотализаторе. 17 октября при ставке в 2 евро был сорван выигрыш в размере более 878 тысяч евро. Там были угаданы все 15 результатов.

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Джек-пот. Если ни один из игроков не смог правильно угадать 15 (или 14, 13, 12, 11, 10, 9) результатов, то денежный фонд соответствующей категории переходит к джек-поту следующего тиража. Джек-пот не разыгрывается, пока кто-то из участников не угадал результаты всех 15 матчей. Именно благодаря этому 17 октября и удалось сорвать такой крупный выигрыш.

Подробнее с правилами тотализатора и с правилами ставок можно ознакомиться на сайте Marathonbet.

Тираж №2403

В новом тираже №2403 "1X2" в Marathonbet есть традиционно 15 футбольных матчей. Это игры из различных чемпионатов – Германии, Испании, Дании, Чехии, Японии.

Герта – Унион. Одна из ставок – на берлинское дерби в немецкой Бундеслиге. Матч интересен ввиду того, что Унион сейчас занимает шестое место в турнирной таблице, в то время как Герта – лишь 13. При этом хозяева выиграли лишь два матча, а пять – проиграли (у них была серия из четырех поражений подряд). Зато Унион уступил лишь один раз – в первом туре. после этого четыре победы и четыре ничьи. Но здесь стоит принять во внимание соперников. Если Герта успела за это время сыграть с Баварией, РБ Лейпцигом, Вольфсбургом, Боруссией (Дортмунд) и Байером, то у Униона из таких лишь Боруссия (Менхенгладбах). Не удивительно, что Герта имеет больше шансов на победу. Но явным фаворитом в этом матче не является. Тем интереснее есть ставка на этот матч.