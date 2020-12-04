Одним з різновидів ставок на спорт є тоталізатор, або як його ще називають – тото. Це спеціальний вид ставок на перелік спортивних подій, які пропонує букмекерська контора. І при мінімальній ставці є шанс зірвати значний куш.

Що таке тоталізатор

У ставках тоталізатором називають розіграш, в якому букмекерська контора пропонує вгадати результати декількох спортивних подій у так званому купоні. Зазвичай це від 8 до 15 подій, в залежності від виду тоталізатора ("Точний рахунок" або "1X2").

Варте уваги Ставки в режимі live: поради й прості стратегії для переможців

У тоталізаторі "1X2" пропонується тираж із 15 матчів, у яких потрібно передбачити результат. 1 означає виграш першої команди, 2 – виграш другої команди, а X – нічию. Для отримання виграшу гравець повинен правильно передбачити результати 9 або більшої кількості матчів. Мінімальна сума ставки становить 0,5 євро. Максимальна сума ставки необмежена.

В тоталізаторі "Точний рахунок" гравці роблять ставку на точний рахунок 8 матчів. Для отримання виграшу за ставкою гравець повинен правильно передбачити результати 2 або більше матчів. Мінімальна сума ставки становить 0,2 євро. Максимальна сума ставки не обмежується.



Як виглядає вид на ставку на точний рахунок в одному з восьми матчів

Призовий фонд

Призовий фонд такого розіграшу формується з поставлених сум учасниками. І розподіляється в залежності від виграшу. Найбільшу суму отримають ті, хто вгадав усі результати матчів в купоні.

Загалом призовий фонд розподіляється між 7 виграшними категоріями.

1-а виграшна категорія – 5% призового фонду. Розподіляється між усіма ставками, в яких угадано 15 результатів.

2-а виграшна категорія – 5% призового фонду. Розподіляється між усіма ставками, в яких угадано 15 або 14 результатів.

3-я виграшна категорія – 5% призового фонду. Розподіляється між усіма ставками, в яких угадано 15, 14 або 13 результатів.

4-а виграшна категорія – 5% призового фонду. Розподіляється між усіма ставками, в яких угадано 15, 14, 13 або 12 результатів.

5-а виграшна категорія – 10% призового фонду. Розподіляється між усіма ставками, в яких угадано 15, 14, 13, 12 або 11 результатів.

6-а виграшна категорія – 20% призового фонду. Розподіляється між усіма ставками, в яких угадано 15, 14, 13, 12, 11 або 10 результатів.

7-а виграшна категорія – 40% призового фонду. Розподіляється між усіма ставками, в яких угадано 15, 14, 13, 12, 11, 10 або 9 результатів.

Як приклад можна навести розіграш тиражу №2402 від Marathonbet у матчах. Пул тиражу склав 8680,49 євро. А загалом було зроблено 16957 ставок. Та жодному гравцю не вдалося вгадати ні 15, ні 14 підсумків матчу. Зате був один щасливчик, який вгадав 13 результатів. Коефіцієнт його виграшу склав 1155,9496. Тож при ставці в 0,5057 євро було виграно 584,56 євро.

Значно більший пул був у тиражі №2401 – 13652,79 євро. Там теж не було тих, хто вгадав 15 чи 14 результатів. Однак зразу четверо вгадали результати 13 матчів. А максимальна виплата склала 1710,02 євро.

Та є й ті, хто вигравав значно більші виграші в тоталізаторі. 17 жовтня при ставці у 2 євро було зірвано виграш у розмірі понад 878 тисяч євро. Там було вгадано всі 15 результатів.

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Джек-пот. Якщо жоден із гравців не зміг правильно вгадати 15 (або 14, 13, 12, 11, 10, 9) результатів, то грошовий фонд відповідної категорії переходить до джек-поту наступного тиражу. Джек-пот не розігрується, доки хтось з учасників не вгадав результати всіх 15 матчів.



Саме завдяки цьому 17 жовтня і вдалося зірвати такий великий виграш.

Детальніше з правилами тоталізатора та з правилами ставок можна ознайомитися на сайті Marathonbet.

Тираж №2403

У новому тиражі №2403 "1X2" в Marathonbet є традиційно 15 футбольних матчів. Це ігри з різних чемпіонатів – Німеччини, Іспанії, Данії, Чехії, Японії.

Герта – Уніон. Одна зі ставок – на берлінське дербі в німецькій Бундеслізі. Матч цікавий з огляду на те, що Уніон зараз займає шосте місце в турнірній таблиці, у той час як Герта – лише 13. При цьому господарі виграли лише два матчі, а п'ять – програли (в них була серія з чотирьох поразок поспіль). Натомість Уніон поступився лише один раз – в першому турі. після цього чотири перемоги та чотири нічиї. Але тут варто взяти до уваги суперників. Якщо Герта встигла за цей час зіграти з Баварією, РБ Лейпцигом, Вольфсбургом, Боруссією (Дортмунд) та Баєром, то в Уніона з таких лише Боруссія (Менхенгладбах). Тож не дивно, що Герта має більше шансів на перемогу. Але явним фаворитом в цьому матчі не є. Тим цікавіше є ставка на цей матч.