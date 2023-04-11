Наш казак: Буяльский претендует на попадание в символическую сборную сезона от FIFA 23

Началось голосование за символическую сборную сезона от футбольного симулятора FIFA 23. Среди ста футболистов нашлось место украинцу.

Атакующий полузащитник Динамо Виталий Буяльский вошел в топ-100 претендентов на попадание в символическую сборную сезона от FIFA 23. Футболист "бело-синих" стал единственным украинцем в этой когорте игроков.

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Единственный украинец среди ста претендентов

Рейтинг Буяльского в популярном футбольном симуляторе составляет 81.

Среди наиболее узнаваемых кандидатов следует выделить следующие фамилии: Родриго (Реал), Санчеса (Марсель), Жезуса (Арсенал), Аке (МанСити), где Хэа (МЮ), Зоммера (Бавария).



Буяльский – претендент на попадание в символическую сборную сезона / Фото с EA SPORTS FIFA

Обратите внимание! Отдать свой голос за Виталия Буяльского можно по ссылке.

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