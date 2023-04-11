Атакующий полузащитник Динамо Виталий Буяльский вошел в топ-100 претендентов на попадание в символическую сборную сезона от FIFA 23. Футболист "бело-синих" стал единственным украинцем в этой когорте игроков.
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Единственный украинец среди ста претендентов
Рейтинг Буяльского в популярном футбольном симуляторе составляет 81.
Среди наиболее узнаваемых кандидатов следует выделить следующие фамилии: Родриго (Реал), Санчеса (Марсель), Жезуса (Арсенал), Аке (МанСити), где Хэа (МЮ), Зоммера (Бавария).
Буяльский – претендент на попадание в символическую сборную сезона / Фото с EA SPORTS FIFA
Как Буяльский проводит сезон-2022/2023
- В текущем сезоне 30-летний полузащитник сыграл уже 29 матчей в футболке "Динамо" во всех турнирах. В этих поединках забил 12 голов и отдал 6 ассистов.
- Напомним, по окончании встречи с Днепром-1 Виталий был изъят с поля из-за нецензурной лексики в сторону арбитра матча. А все потому, что в конце поединка Бланко шипами наступил на ногу Буяльского. Такое действие тянуло на красную карточку, но судья ограничился только предупреждением. Что вызвало бурную реакцию у динамовца, не согласившегося с таким решением главного арбитра матча Кривушкина.
- КГК УАФ отстранил футболиста Динамо на 3 матча УПЛ. Буяльский уже отбыл дисквалификацию и сможет вернуться на поле в следующем поединке УПЛ против львовского Движения.