Атакувальний півзахисник Динамо Віталій Буяльський увійшов у топ-100 претендентів на потрапляння у символічну збірну сезону від FIFA 23. Футболіст "біло-синіх" став єдиним українцем у цій когорті гравців.
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Єдиний українець серед ста претендентів
Рейтинг Буяльського у найпопулярнішому футбольному симуляторі складає 81.
Серед найбільш впізнаваних кандидатів слід виділити наступні прізвища: Родріго (Реал), Санчеса (Марсель), Жезуса (Арсенал), Аке (МанСіті), де Хеа (МЮ), Зоммера (Баварія).
Буяльський – претендент на потрапляння у символічну збірну сезону / Фото з EA SPORTS FIFA
Як Буяльський проводить сезон-2022/2023
- У поточному сезоні 30-річний півзахисник зіграв вже 29 матчів у футболці Динамо в усіх турнірах. У цих поєдинках забив 12 голів та віддав 6 асистів.
- Нагадаємо, по закінченні зустрічі з Дніпром-1 Віталій був вилучений із поля через нецензурну лексику у бік арбітра матчу. А все через те, що наприкінці поєдинку Бланко шипами наступив на ногу Буяльського. Така дія тягнула на червону картку, але суддя обмежився лише попередженням. Що викликало бурхливу реакцію у динамівця, який не погодився із таким рішенням головного арбітра матчу Кривушкіна.
- КДК УАФ відсторонив футболіста Динамо на 3 матчі УПЛ. Буяльський вже відбув дискваліфікацію та зможе повернутись на поле вже у наступному поєдинку УПЛ проти львівського Руху.