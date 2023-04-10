В комментарии румынским СМИ главный тренер Динамо рассказал о своих хронических проблемах со здоровьем. У "Мистера" развился коксартроз – это износ и разрушение хрящевой ткани тазобедренного сустава, которое приводит к нестерпимой боли в бедре.
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У "Мистера" серьезные проблемы
Чтобы избавиться от этой боли, наставнику киевлян придется лечь на операционный стол. эндопротезирование (установление нового искусственного сустава) После таких операций пациентов обычно ждет длительная реабилитация.
Проблемы со здоровьем в Мирче Луческу подтвердил журналист Алексей Корицкий. Представитель СМИ рассказал, как собственными глазами увидел, как сложно "Мистеру" передвигаться даже на поединки "бело-синих".
Я подошел к авто Луческу и сказал: "Мистер, можно несколько слов по матчу". И вижу, что ему реально плохо. Он взял меня за правую руку, едва удержавшись на ногах. Я видел, что его завели в раздевалку, где, вероятно, оказали первую помощь. Уже сегодня стало известно, что, скорее всего, Мирча Луческу не будет рядом с командой ближайшие матчи,
– сказал журналист Профутбол Digital.
Напомним, что игра против Львова прошла 2 апреля. Тот поединок закончился выездной победой команды румынского специалиста 0:2. Голы в составе киевлян забивали Владислав Ванат и Эрик Рамирес.
По словам Корицкого, такая ситуация с Луческу может повлиять на игру и результаты киевского "Динамо" в ближайших матчах. Журналист вспомнил момент, как еще до полномасштабного вторжения России в Украину, у "Мистера" были проблемы со здоровьем. Тогда киевлян на фоне этих новостей показывали не слишком удачные результаты.
- 8 апреля Динамо получило вторую подряд победы над Минаем 2:0.
- После 20 сыгранных поединков бело-синие идут на четвертой позиции в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 39 очков. До третьей позиции, занимаемой Звездой, отставание лишь в один балл.
- Превосходство над пятой Александрией составляет 6 пунктов.
Во втором круге сезона УПЛ-2022/2023 Динамо осталось провести 10 матчей.
Все матчи Динамо во втором круге УПЛ-2022/2023
21-й тур. Движение – Динамо (ближайший матч 14 апреля)
22-й тур. Динамо – Шахтер
23-й тур. Металлист – Динамо
24-й тур. Ворскла – Динамо
25-й тур. Кривбасс – Динамо
26-й тур. Динамо – Черноморец
27-й тур. Александрия – Динамо
28-й тур. Колос – Динамо
29-й тур. Динамо – Вереск
30-й тур. Металлист 1925 – Динамо