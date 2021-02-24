Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала лучшего вратаря, с тех пор как ведется их учет. Им стал итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон.

Свой учет IFFHS ведет с 1987 года. В 2021 году они решили подвести итоги и назвать лучшего вратаря за эти 34 года (1987–2020). Победу одержал Джанлуиджи Буффон, набравший 357 баллов.

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Как начислялись очки для победы

Каждый год IFFHS составляет список 20 лучших вратарей. В итоге победитель этого ежегодного рейтинга получал 20 баллов. Голкипер, занимавший второе место – 19 баллов, третье место – 18 баллов. И так до 20 места, за которое начисляли один бал. Если вратарь не был в топ-20 по итогам года, он не получал никаких баллов.

Признание Буффона

Буффон попадал в рейтинг с 1995 года, когда начал профессиональную карьеру еще в итальянской Парме.

Он обладатель 5 индивидуальных ежегодных трофеев IFFHS (рекорд с Икером Касильясом и немцем Мануэлем Нойером).

Буффон 18 раз попадал в топ-5 вратарей мира по версии IFFHS. Например, Икер Касильяс – всего 12 раз, а Петер Чех и Мануэль Нойер – десять.

Топ-10 лучших вратарей

В десятке лучших вратарей только двое голкиперов, которые продолжают выступать: Буффон и Нойер.

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Кроме того, девять голкиперов представляют Европу и только один Южную Америку – Чилаверт.

Джанлуиджи Буффон, Италия – 357 Икер Касильяс, Испания – 260 Петр Чех, Чехия – 218 Эдвин ван дер Сар, Нидерланды – 201 Мануэль Нойер, Германия – 200 Петер Шмейхель, Дания – 179 Оливер Кан, Германия, – 162 Хосе Луис Феликс Чилаверт, Парагвай – 146 Вальтер Зенга, Италия – 132 Андони Субисаррета, Испания – 132

Что касается топ-50, то продолжают выступать 11 вратарей. Кроме Буффона и Нойера, это Тибо Куртуа (11 место), Уго Льорис (17-е место), Кейлор Навас (20-е место), Ян Облак (22-е место), Марк-Андре Тер Штеген (25), Дэвид Де Хеа (27-е место), Аллисон (32-е место), Клаудио Браво (42-е место) и Самир Ханданович (44-е место).