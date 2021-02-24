Буффон визнаний кращим воротарем за даними федерації футбольної статистики
Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) назвала найкращого воротаря, відколи ведеться їх облік. Ним став італійський голкіпер Джанлуїджі Буффон.
Джерело:IFFHS
Свій облік IFFHS веде з 1987 року. У 2021 році вони вирішили підбити підсумки та назвати кращого воротаря за ці 34 роки (1987-2020). Перемогу здобув Джанлуїджі Буффон, який набрав 357 балів.
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Як нараховувалися очки для перемоги
Кожного року IFFHS складає список 20 кращих воротарів. У підсумку переможець цього щорічного рейтингу отримував 20 балів. Голкіпер, який посідав друге місце – 19 балів, третє місце – 18 балів. І так до 20 місця, за яке нараховували один бал. Якщо воротар не був у топ-20 за підсумками року, він не отримував жодних балів.
Визнання Буффона
- Буффон потрапляв у рейтинг з 1995 року, коли розпочав професійну кар'єру ще в італійській Пармі.
- Він володар 5 індивідуальних щорічних трофеїв IFFHS (рекорд з Ікером Касільясом та німцем Мануелем Ноєром).
- Буффон 18 разів потрапляв у топ-5 воротарів світу за версією IFFHS. Для прикладу, Ікер Касільяс – лише 12 разів, а Петер Чех та Мануель Ноєр – десять.
Топ-10 найкращих воротарів
У десятці найкращих воротарів лише двоє голкіперів, які продовжують виступати – Буффон та Ноєр.
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Окрім того, дев'ять голкіперів представляють Європу, і лише один Південну Америку – Чілаверт.
- Джанлуїджі Буффон, Італія –357
- Ікер Касільяс, Іспанія –260
- Петр Чех, Чехія – 218
- Едвін ван дер Сар, Нідерланди – 201
- Мануель Ноєр, Німеччина – 200
- Петер Шмейхель, Данія – 179
- Олівер Кан, Німеччина, – 162
- Хосе Луїс Фелікс Чілаверт, Парагвай – 146
- Вальтер Зенга, Італія – 132
- Андоні Субісаррета, Іспанія – 132
Щодо топ-50, то продовжують виступати 11 воротарів. Окрім Буффона та Ноєра, це Тібо Куртуа (11 місце), Уго Льоріс (17-е місце), Кейлор Навас (20-е місце), Ян Облак (22-е місце), Марк-Андре Тер Штеген (25), Девід Де Хеа (27-е місце), Аллісон (32-е місце), Клаудіо Браво (42-е місце) та Самір Ханданович (44-е місце).
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