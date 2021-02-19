Вратарь Ювентуса Джанлуиджи Буффон наказан за богохульськи высказывания в матче Серии А с Пармой. Футболист заплатит 5000 евро.

Итальянский голкипер получил наказание за матч, который состоялся еще 19 декабря 2020 года. Джанлуиджи Буффон мог быть дисквалифицирован на одну игру, но избежал такого наказания.

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Штраф для Буффона

Чиновники довольно долгое время не могли решить, какое наказание дать легенде футбола, который грубо высказывался в матче. Теперь вратарь вытащит из собственного кармана 5 тысяч евро.

К слову, матч завершился со счетом 4:0 в пользу клуба из Турина. 43-летнему вратарю удалось сохранить свои владения на замке.

Это не единственный случай, когда итальянский голкипер мог быть наказан за похожую ситуацию. В матче 1/2 финала Кубка Италии против Интера (2:1), где туринцы праздновали победу, Буффон подозревался в еще одном случае богохульства. Однако спортивный судья признал обвинения недоказанным из-за недостаточно четкой аудиозаписи.

Интересно, что в последнее время все чаще можно увидеть подобные поступки на футбольном поле в итальянском чемпионате. Ранее дисквалификации из-за этого получили защитник Ромы Брайан Кристанте и вингер Лацио Мануэль Лаццаро. В Италии неуважительное использование имени Бога считается весомым поводом наказать исполнителя.

В этом сезоне Буффон защищал ворота Ювентуса в 9 матчах, в которых пропустил 5 голов. Действующий контракт голкипера с клубом рассчитан до конца июня 2021 года. Специализированный портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока только в 1 миллион евро.