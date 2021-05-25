Прилетів для підписання контракту

41-річний Роберт Де Дзербі зустрівся з директором Шахтаря Даріо Срною. Журналісти чекали тренера біля готелю, де відбулась зустріч. Але від коментарів італієць відмовився. Слід відзначити, що біля готелю була пресслужба донеччан.

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Один із журналістів звернувся до Де Дзербі: "Ласкаво просимо до України. Скажете кілька слів до фанатів Шахтаря?". На це звернення фахівець відповів дуже лаконічно.

Дякую. Потім, все потім,

– сказав Де Дзербі.

Після чого наставник поїхав на розмову до президента "гірників" Ріната Ахметова. Вже найближчим часом у клубі офіційно оголосять про підписання контракту з екстренером Сассуоло.