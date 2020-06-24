Будущее "Зари" под вопросом: в клубе состоялась трехсторонняя встреча, – СМИ
Будущее луганской "Зари" еще висит в воздухе. Клуб уже провел трехстороннюю встречу, где решались наиболее важные вопросы команды.
Об этом сообщил ведущий программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.
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Будущее "Зари"
Встреча состоялась между президентом луганчан Евгением Геллером, главным тренером Виктором Скрипником и агентом Вадимом Шаблием.
На ней должна была идти речь об уменьшении сумм отступных для клуба при трансферах игроков за границу. Больше информации не сообщается.
Думаю, что эта встреча была решающей в плане будущего луганской "Зари",
– подчеркнул Спиваковский.
Также ведущий добавил, что новые клаузулы в контрактах игроков луганской "Зари" были подписаны исключительно с расчетом на зарубежные клубы. На украинские такое не распространялось.
Добавим, что по информации Спиваковского внутри клуба видна "несовместимость" главного тренера Виктора Скрипника с агентом, с которым сотрудничает "Заря", Вадимом Шаблием. Из-за этого в команде возник конфликт, который может сильно повлиять на будущее команды и принести кадровые проблемы.
В прошлом туре луганский клуб в драматичном поединке победил черниговскую "Десну". Голы Кочергина и Михайличенко принесли минимальную победу команде – 1:2.