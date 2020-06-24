Будущее луганской "Зари" еще висит в воздухе. Клуб уже провел трехстороннюю встречу, где решались наиболее важные вопросы команды.

Об этом сообщил ведущий программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.

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Будущее "Зари"

Встреча состоялась между президентом луганчан Евгением Геллером, главным тренером Виктором Скрипником и агентом Вадимом Шаблием.

На ней должна была идти речь об уменьшении сумм отступных для клуба при трансферах игроков за границу. Больше информации не сообщается.

Думаю, что эта встреча была решающей в плане будущего луганской "Зари",

– подчеркнул Спиваковский.

Также ведущий добавил, что новые клаузулы в контрактах игроков луганской "Зари" были подписаны исключительно с расчетом на зарубежные клубы. На украинские такое не распространялось.

Добавим, что по информации Спиваковского внутри клуба видна "несовместимость" главного тренера Виктора Скрипника с агентом, с которым сотрудничает "Заря", Вадимом Шаблием. Из-за этого в команде возник конфликт, который может сильно повлиять на будущее команды и принести кадровые проблемы.

В прошлом туре луганский клуб в драматичном поединке победил черниговскую "Десну". Голы Кочергина и Михайличенко принесли минимальную победу команде – 1:2.