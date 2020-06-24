Майбутнє "Зорі" під питанням: у клубі відбулась тристороння зустріч, – ЗМІ
Майбутнє луганської "Зорі" ще висить у повітрі. Клуб вже провів тристоронню зустріч, де вирішувались найбільш важливі питання команди
Про це повідомив ведучий програми "ТаТоТаке" Михайло Співаковський.
До теми Динамівське серце: лідер "Зорі" відмовив "Шахтарю"
Майбутнє "Зорі"
Зустріч відбулась між президентом луганчан Євгеном Геллером, головним тренером Віктором Скрипником і агентом Вадимом Шаблієм.
На ній мала йти мова про зменшення сум відступних для клубу при трансферах гравців за кордон. Більшої інформації не повідомляється.
Гадаю, що ця зустріч була вирішальною в плані майбутнього луганської "Зорі",
– підкреслив Співаковський.
Також ведучий додав, що нові клаузули в контрактах гравців луганської "Зорі" були підписані виключно з розрахунком на закордонні клуби. На українські таке не поширювалось.
Додамо, що за інформацією Співаковського всередині клубу помітна "несумісність" головного тренера Віктора Скрипника та агентом, з яким співпрацює "Зоря", Вадимом Шаблієм. Через це у команді виник конфлікт, який може сильно вплинути на майбутнє команди та принести кадрові проблеми.
У минулому турі луганський клуб у драматичному поєдинку переміг чернігівську "Десну". Голи Кочергіна та Михайліченка принесли мінімальну перемогу команді – 1:2.