Главный тренер столичного коллектива рассказал, какие проблемы война принесла спортсменам. Луческу хотел стать настоящим примером для футболистов "Динамо".

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Только Динамо

Мирча Луческу, как привычно для него, признался в верности и любви к киевскому коллективу. Наставник Динамо решил на своем примере мотивировать своих подопечных, остался в Украине на время войны. Также Луческу отметил, как он планировал объединить украинский народ.

Хуже всего – перестать верить и потерять надежду. Возможно, поэтому я здесь, в Украине, чтобы показать им, что имею надежду и верю в будущее, несмотря на свой возраст. Решил быть рядом с ними, вести их, потому что верю в них. Хочу показать им, что жизнь продолжается. Мы хотели, чтобы матчи мира проходили на больших стадионах, где могли бы участвовать беженцы из Украины. Не хотел, чтобы они чувствовали себя покинутыми, хотел, чтобы все украинцы в Европе были вместе, чувствовали себя едиными и ценными.

– рассказал наставник киевлян.

Также Мирча Луческу рассказал свое отношение к войне, которую развязала Россия на территории Украины. Румынский специалист признался, что он больше всего опасается и от чего хочет защитить своих киевских подопечных, поскольку война очень негативно влияет на ментальное состояние игроков.

Просмотр новостей мне совсем не помогает. Меня, конечно, информируют о важных вещах. СМИ показывают, насколько эта война грязная, ненавистная и отвратительная. Изображения зверств, совершаемых на фронте, приводят к депрессии. И вот чего я хочу избежать у своих игроков – депрессии,

– заверил Луческу.

Румынский специалист в Динамо