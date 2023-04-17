Негативний результат у матчі з донецьким Шахтарем символізуватиме про відхід з Динамо Мірчі Луческу. Гостроти у ситуацію додає хвороба румунського тренера.
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Пасти в бою з тим, кого породив
Від виступу столичного колективу буде прийнято стратегічне рішення щодо лікування Луческу. В ідеалі румунському наставнику потрібна заміна кульшового суглоба. Якщо керівництво киян та й сам Луческу за негативномим результатом матчу побачать, що співпраця між сторонами вже себе вичерпала, то Мірча спокійно дочекається літа, поїде до Румунії і зробить там операцію.
Якщо ж Динамо візьме гору над Шахтарем і боротиметься із Зорею за медалі, то, можливо, Луческу зробить операцію зараз, щоб встигнути відновитися до кінця сезону.
Я думаю, що є якийсь психологічний бар'єр, нижчий за якого брати Суркіси не готові переступати. Це історія з Блохіним та 4-м місцем. Ми це пам'ятаємо. Третє місце – це трагедія та драма. Але це не катастрофа такого масштабу, як залишитися без медалей. У разі поразки Динамо від Шахтаря у наступному турі будуть великі шанси на те, що Зоря піде у відрив,
– розповів журналіст Михайло Співаковський.
Нагадаємо, що у Луческу розвинувся коксартроз – це прогресуюче зношування та руйнування хрящової тканини кульшового суглоба. У результаті захворювання Мірча відчуває сильний біль під час руху, що породили часті та тривалі переїзди столичного колектива.
Румунський фахівець в Динамо
- Луческу повернувся в Україну в 2020 році, підписавши контракт з Динамо. Призначення Луческу не сприйняли, зокрема, ветерани "біло-синіх" Олег Блохін, Ігор Бєланов, Леонід Буряк, Йожеф Сабо, Артем Мілевський та інші. Все через те, що раніше румун очолював принципового суперника киян Шахтар. Ультрас Динамо анонсували акції протесту проти призначення Луческу головним тренером.
- За інформацією румунських ЗМІ Мірча у свою чергу пішов з посади головного тренера Динамо. Однак у Києві це спростували, а президент Динамо Ігор Суркіс повідомив, що не володіє інформацією про дії Луческу, отож румун залишився.
- З киянами Мірча вигравав усі внутрішні українські турніри, а саме чемпіонат, Кубок та Суперкубок України.
- Проте наразі Динамо видає надзвичайно поганий сезон, зайнявши останнє місце у групі Ліги Європи, а також посідаючи 4-е місце в УПЛ.
- Також Луческу зізнався, що нещодавно він міг очолити турецький Фенербахче або ж французьку Ніццу.